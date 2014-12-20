Время переговоров между Трампом и Путиным еще не назначено.

Российский президент Владимир Путин 13 марта принял специального посланника посланника американского президента-республиканца Дональда Трампа Стивена Уиткоффа Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 марта сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы добавил, что до сих пор точное время разговора между Кремлем и Белым домом не определено. Сроки будут назначены властями обоих государств после того, как Уиткофф зачитает доклад о проведенных переговорах с российской стороной главе США. Также Дмитрий Песков не подтвердил, что Кит Келлог был отстранен от переговоров с Москвой по просьбе Кремля из-за якобы его проукраинской позиции. По словам спикера, речь идет о внутренних делах Вашингтона.

Вчера поздно вечером уже он был принят президентом Путиным, была предоставлена российской стороне дополнительная информация. Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости