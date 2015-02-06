В Кремле ответили на вопрос, сколько потребуется времени, чтобы вытеснить украинские войска из региона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил сроки освобождения Курской области. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле ответили на вопрос, сколько потребуется времени, чтобы вытеснить украинские войска из региона. Песков напомнил о словах президента Владимира Путина, который подчеркивал необходимость освободить Курскую область "как можно быстрее".

Столько, сколько нужно, столько, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших военных, мирного населения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков подтвердил, что американские переговорщики летят в Россию.

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