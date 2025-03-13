В Кремле подтвердили сведения о том, что американские переговорщики летят в Россию. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отметил, что у руководства с иностранными гостями запланированы определенные рабочие контакты.
Действительно, переговорщики летят и, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед. Потом расскажем.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что 11 марта Саудовской Аравии состоялась встреча американской и украинских делегаций. Офис лидера киевского режима Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по результатам двусторонних переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение о введении режима прекращении огня на 30 дней, а затем его могут продлить по согласию сторон.В тексте также говорится о том, что Белый дом немедленно отменят паузу в обмене разведывательными данными и возобновляют военные поставки для ВСУ.
В Кремле не исключили телефонный разговор Путина и Трампа.
Фото и видео: Telegram
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