В Кремле рассказали о готовности видеть в Москве американских представителей для обсуждения украинского кризиса.

В Кремле подтвердили сведения о том, что американские переговорщики летят в Россию. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отметил, что у руководства с иностранными гостями запланированы определенные рабочие контакты.

Действительно, переговорщики летят и, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед. Потом расскажем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 11 марта Саудовской Аравии состоялась встреча американской и украинских делегаций. Офис лидера киевского режима Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по результатам двусторонних переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение о введении режима прекращении огня на 30 дней, а затем его могут продлить по согласию сторон.В тексте также говорится о том, что Белый дом немедленно отменят паузу в обмене разведывательными данными и возобновляют военные поставки для ВСУ.

В Кремле не исключили телефонный разговор Путина и Трампа.

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