Дмитрий Песков сообщил о возможности оперативной организации такого созвона между Москвой и Вашингтоном.

Кремль не исключает того, что по результатам двусторонних американо-украинских переговоров в городе Джидда Саудовской Аравии может возникнуть тема телефонного разговора между российским и американским политическими лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 12 марта сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы заметил, что при необходимости такой контакт получится организовать очень быстро.

Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 11 марта состоялась переговоры между делегациями США и Украины. Они длились около 9,5 часа. По итогам мероприятия на сайте лидера киевского режима Владимира Зеленского было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня, а власти из США немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание помощи для ВСУ.

Песков: динамика продвижения ВС РФ в Курской области хорошая.

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