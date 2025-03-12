В Кремле напомнили об успешном продвижении ВС РФ в Судже.

Динамика продвижения российских военнослужащих по территории Курской области складывается хорошая. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 12 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы прокомментировал СМИ ситуацию в городе Суджа, где Вооруженные силы нашей страны вывесили государственный флаг около здания местной администрации.

Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков призвал "не забегать вперед" с вопросом о 30-дневном перемирии на Украине.

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