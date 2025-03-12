Песков призвал "не забегать вперед" с вопросом о 30-дневном перемирии на Украине

В Кремле призвали дождаться информации от Вашингтона.

В Кремле призвали "не забегать вперед" с вопросом о 30-дневном перемирии на украинской территории. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 12 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы заметил, власти нашей страны рассчитывают получить полную информацию о деталях двусторонних американо-украинских переговоров в Джидде Саудовской Аравии во время предстоящих контактов с Вашингтоном.

У нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на всю полноту информации. Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой и Рубио, и Уолтц, заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости