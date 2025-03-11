В Кремле прокомментировали соглашение между администрацией Львовской области и вашингтонской компанией Color Nine Group.

В Кремле считают, что Польша не отказалась бы прирасти землями Западной Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 11 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы заметил, что в этом нет большого секрета. Таким образом эксперт прокомментировал вопрос СМИ о возможном будущем для Львовской области, региональные власти которой договорились с американской лоббистской фирмой Color Nine Group о представлении своих интересов на мировой арене.

То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины в исторической ретроспективе и перспективе - это не секрет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: меры по защите от дронов позволяют обеспечивать безопасность Москвы.

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