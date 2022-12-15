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Песков: меры по защите от дронов позволяют обеспечивать безопасность Москвы

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По его словам, все меры подготовительного характера были проведены заблаговременно.

Меры по защите от беспилотников позволяют обеспечивать безопасность Москвы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали инцидент с атакой беспилотников на столицу. Дроны были сбиты силами ПВО. Песков отметил, что все меры подготовительного характера были проведены заблаговременно.

Это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы, Московской области, а также многих других регионов.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: беспилотники, дмитрий песков, москва, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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