Песков: меры по защите от дронов позволяют обеспечивать безопасность Москвы

По его словам, все меры подготовительного характера были проведены заблаговременно.

Меры по защите от беспилотников позволяют обеспечивать безопасность Москвы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали инцидент с атакой беспилотников на столицу. Дроны были сбиты силами ПВО. Песков отметил, что все меры подготовительного характера были проведены заблаговременно.

Это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы, Московской области, а также многих других регионов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко.

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