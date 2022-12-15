Песков: меры по защите от дронов позволяют обеспечивать безопасность Москвы

Меры по защите от беспилотников позволяют обеспечивать безопасность Москвы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали инцидент с атакой беспилотников на столицу. Дроны были сбиты силами ПВО. Песков отметил, что все меры подготовительного характера были проведены заблаговременно.
Это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы, Московской области, а также многих других регионов.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко.
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