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Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Сегодня, 11:50
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Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко

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По его словам, встреча глав государств состоится на этой неделе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Пескова, встреча глав государств состоится на этой неделе. Он не уточнил дату, однако отметил, что Лукашенко всегда является желанным гостем в России. Также в Кремле отметили, что переговоры будут субстантивные.

Ранее Песков назвал Telegram главным источником информации в России.

Фото: kremlin.ru

Теги: александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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