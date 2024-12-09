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Песков назвал Telegram главным источником информации в России
Сегодня, 11:25
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Песков назвал Telegram главным источником информации в России

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По его словам, мессенджер не располагает к длинным текстам и к анализу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мессенджер Telegram главным источником информации в России. Об этом он заявил на конференции "Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров" в Высшей школе экономики".

По его словам, сейчас информацию про беспилотники узнают из Telegram, а не из телевизора. Песков отметил, что мессенджер не располагает к длинным текстам и к анализу.

Если это не располагает к анализу, значит, меньше востребованы люди, которые анализируют ситуацию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что диалог между Россией и США по стратегическим вооружениям необходим.

Фото: ВКонтакте / Институт медиа НИУ ВШЭ

Теги: telegram, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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