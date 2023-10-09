Песков: диалог между Россией и США по стратегическим вооружениям необходим

В России поддержали предложения, выдвинутые Вашингтоном по ядерному разоружению.

Москва уверена, что двусторонний диалог между Россией и США по контролю над стратегическими видами вооружения необходим. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 7 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал слова из выступления американского президента-республиканца Дональда Трампа о возможных переговорах по поводу ядерного разоружения.

Это тема, которая стоит на повестке дня. Мы считаем, что диалог необходим, тем более по стратегической стабильности. Он необходим и с точки зрения интересов наших двух стран, и с точки зрения, наверное, международной безопасности Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: милитаризация ЕС ведется против России, что беспокоит Москву.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости