В Кремле оценили план Еврокомиссии по развитию регионального ВПК.

Москва пристально следит за милитаризацией и обсуждением развития оборонного сектора в Европейском союзе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 7 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля ответил на вопрос СМИ о стремлении стран коллективного Брюсселя развивать собственный военно-просышленный комплекс. По мнению представителя РФ, вопрос милитаризации европейского региона диссонирует с усилиями по мирному урегулированию конфликта на Украине, а также настрою на поиски решения путем переговоров.

Мы видим, что Евросоюз сейчас весьма активно обсуждает тему милитаризации ЕС, развития именно оборонного сегмента. Это процесс, за которым мы пристально наблюдаем. Евросоюз позиционирует Россию как главного противника. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет, нацеленных на финансирование регионального плана по перевооружению. Большую часть денежных средств предлагается привлекать из национальных бюджетов государств-членов ЕС. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления, а также перенаправит на военные расходы те деньги которые предусматривались для развития местных регионов.

В Кремле не считают США дружественной страной.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости