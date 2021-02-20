В Кремле не считают США дружественной страной

Дмитрий Песков оценил внешний вид руководителя Госдепа США в связи с "Пепельной средой".

Религиозность американского государственного секретаря Марко Рубио не делает администрацию Вашингтона при президенте-республиканце Дональде Трампе дружественной для России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 6 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал появление иностранного политика в эфире телеканала FOX News. Известно, что накануне у верующих людей прошла "Пепельная среда" — день начала Великого поста в католической, англиканской и некоторых лютеранских церквях. Дмитрий песков указал СМИ на то, что выступление руководителя внешнеполитического ведомства США с черным крестом на лбу не говорит об общих ценностях с Москвой.

Нет, США не являются в настоящий момент дружественной нам страной. США являются страной, с которой мы сейчас пытаемся реанимировать и восстановить двусторонние отношения. А что касается вероисповедания человека - это право каждого. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле согласны с Рубио, что конфликт на Украине является прокси-войной между РФ и США.

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