Дмитрий Песков подтвердил позицию США, о которой рассказал глава Госдепа в интервью для FOX News.

В Кремле согласны со словами американского государственного секретаря Марко Рубио о том, что кризисная ситуация на Украине является прокси-войной ядерных держав. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 6 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы указал, что власти нашего государства ранее не раз об этом упоминали.

Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы соглашаемся с этим. Так и есть. И об этом неоднократно говорили мы. И мы говорили, что это, собственно, конфликт России и коллективного Запада. А коллективный Запад — это, конечно, скажем так, главной страной коллективного Запада являются США. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в эфире телеканала FOX News руководитель внешнеполитического ведомства США Марко Рубио признал, что региональный конфликт на Украине является прокси-войной. Иностранец также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт должен быть как можно скорее завершен.

Кремль оценивает вчерашнее обращение Макрона к нации как конфронтационное.

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