Кремль оценивает вчерашнее обращение Макрона к нации как конфронтационное

Дмитрий Песков оценил слова президента Макрона о использовании ядерного ансенала.

В Кремле выступление французского президента Эммануэля Макрона в эфире местного телевидения создает ощущение, что Париж сейчас ищет продолжения военных действий в европейском регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 6 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы пояснил СМИ, что риторика Елисейского дворца теперь связана с ядерным оружием.

Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция действительно ищет продолжения войны. Более того, Франция готова уже использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности... Это уже такая претензия на ядерное лидерство в Европе, то есть это очень и очень конфронтационно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Эмманюэль Макрон 5 марта заявил нации о том, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. В связи с этой ситуацией глава государства призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего региона. Иностранный политик отметил, что власти в Вашингтоне изменили собственную позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли США в НАТО.

В Кремле считают Минск лучшим местом для переговоров по Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости