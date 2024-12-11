Дмитрий Песков указал, что место для организации переговоров по урегулированию конфликта с участием президентов РФ, США и Украины еще не обсуждалось.

Российскоеи руководство считает столицу Белоруссии лучшей локацией для проведения мирных переговоров по решению украинского кризиса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник в Кремле отметил, что пока что инициатива о рабочей встрече Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и их украинского коллеги Владимира Зеленского никак не обсуждалась сторонами. Таким образом эксперт оценил вариант с тем, что переговоры могут состояться именно в Минске.

Он не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск - это лучшее место. Это наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле положительно отнеслись к готовности Зеленского к переговорам.

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