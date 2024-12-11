В Кремле положительно отнеслись к готовности Зеленского к переговорам

Дмитрий Песков оценил жест, который глава Украины направил в адрес коллеги из Белого дома.

Москва положительно относится к готовности лидера киевского режима Владимира Зеленского к переговорам по мирному урегулированию регионального конфликта, о которой в ходе выступления перед членами обеих палат Конгресса США сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отреагировал на вопрос СМИ о том, что глава Украины якобы передал Белому дому письмо, в котором указал на позицию властей своей страны по взаимным договоренностям.

Готов - это хорошо. Это позитивно. Но нюансы пока не меняются. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

При этом официальный представитель Кремля отметил, что все еще сохраняется в силе введенные ранее Зеленским запрет на переговоры с российским руководством.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости