Огромное количество мероприятий планируется в российской столице честь Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отметил, что 8-ая годовщина подразумевает совершенно другой масштаб мероприятий.
Это, действительно, очень важная годовщина... В Москве ждут многих зарубежных гостей, планируется огромное количество всяких мероприятий, всяких программ, весьма содержательных, по линии разных ведомств.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков: нормализация отношений РФ и США должна предполагать снятие санкций.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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