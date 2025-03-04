В Москве раскрыли масштаб официальных событий, приуроченных к празднованию Дня Победы.

Огромное количество мероприятий планируется в российской столице честь Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отметил, что 8-ая годовщина подразумевает совершенно другой масштаб мероприятий.

Это, действительно, очень важная годовщина... В Москве ждут многих зарубежных гостей, планируется огромное количество всяких мероприятий, всяких программ, весьма содержательных, по линии разных ведомств. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: нормализация отношений РФ и США должна предполагать снятие санкций.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ