В Кремле призвали дождаться подробностей решения, принятого накануне Белым домом.

Решение американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампу приостановить оказывать поддержку киевскому режиму сподвигнет к мирному процессу в региональном конфликте на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле добавили, что общественности еще предстоит узнать детали решения Белого дома.

Безусловно, еще предстоит узнать детали, но если это соответствует действительности, то это решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что днем ранее новостное агентство The Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило аудитории о том, что президент Дональд Трамп дал указание приостановить все поставки военной помощи Украине. Данное распоряжение вступило в силу в ночь на вторник, 4 марта. Официальный представитель Пентагона указал СМИ, что Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи ВСУ.

Песков: нормализация отношений РФ и США должна предполагать снятие санкций.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости