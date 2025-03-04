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Песков: нормализация отношений РФ и США должна предполагать снятие санкций

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Москва пока не видит готовности со стороны США снять запреты и ограничения.

Нормализация двусторонних российско-американских отношений должна предполагать освобождение от бремени санкционного коллективного Запада давления на Москву. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле добавили, что пока что никаких свидетельство подобного процесса нет. Однако чиновник заметил, что рано и преждевременно говорить о чем-то подобном, потому что официальных выступлений по теме из Белого дома в публичном пространстве не было.

Наше отношение к санкциям хорошо известно, мы считаем их незаконными. Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: дмитрий песков, кремль, нормализация отношений, санкции
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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