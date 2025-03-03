В Кремле рассказали о фрагментации позиций стран ЕС по вопросу урегулирования украинского кризиса.

В Кремле рассказали, зачем европейский регион продолжает финансировать Украину. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле добавили, что сейчас коллективный Запад частично стал утрачивать единую позицию по теме, а внутри регионального сообщества началась фрагментация и нюансировка позиций ряда стран и групп стран.

Остаются группы стран, которые, скорее, составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия, хотя и появляются какие-то первые наброски эвентуальных мирных планов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков подчеркнул, что на текущий момент говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, детализированный мирный план, пока не приходится. Москва продолжает диалог с Вашингтоном в вопросе нормализации двусторонних отношений, а также обеспечения необходимых условий для нормального функционирования дипломатических представительств. Одновременно с этими моментами ведется специальная военная операция, которая подразумевает необходимость в достижении поставленных ранее целей.

В Кремле прокомментировали неготовность Зеленского уступать территории.

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