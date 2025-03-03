Дмитрий Песков считает, что украинские власти не хотят признавать реальность.

В контексте регионального конфликта на Украине лидер киевского режима Владимир Зеленский не желает воспринимать реальное положение дел на земле. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле добавили, что сейчас украинские власти отказываются урегулировать кризисную ситуацию в регионе путем мирного диалога. Дополнительно чиновник прокомментировал заявления иностранного политика о неготовности с его стороны уступать никакие территории противнику.

Когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде Стамбульских договоренностей, которые были сверстаны, договорены и парафированы, но с тех пор за 2,5 года ситуация на земле поменялась. И только слепой может этого не видеть и глухой не хотеть этого слышать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: попытки изъять замороженные активы РФ незаконны.

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