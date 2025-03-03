Песков: попытки изъять замороженные активы РФ незаконны

В Кремле рассказали о готовности отстаивать права страны в суде.

Москв считает намерения некоторых стран изъять российские замороженные активы для финансирования киевского режима незаконными. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле добавили, что попытки реализации таких инициатив недружественными государствами будут иметь серьезные судебные и юридические последствия.

Мы видим все больше и больше заявлений на этот счет, и ранее тоже такие намерения высказывались. В меньшинстве были трезвые голоса тех, кто призывает одуматься и не совершать таких действий, которые могут, естественно, подорвать доверие международных инвесторов и так далее. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: потребуются усилия, чтобы сгладить в Вашингтоне осадок от визита Зеленского.

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