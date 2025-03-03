В Кремле не видят того, что Киев готов урегулировать конфликт мирно.

Заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме продемонстрировали, что тот не хочет мира и не готов к мирному общению. А усилий одних только американской администрации и российцского руководства будет недостаточно для урегулирования вооруженного конфликта. Соответствующее заявление заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле добавили, что сейчас украинские власти отказываются урегулировать кризисную ситуацию в регионе путеа переговоров. Дмитрий Песков уточнил, что кому-то придется приложить изрядные усилия в плане диалога с Вашингтоном для того, чтобы как-то нивелировать неприятный осадок, который наверняка остался в американской администрации после общения с Зеленским.

Киевский режим и Зеленский не хотят мира. Они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно. Выпадает очень важный элемент. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал перепалку в Вашингтоне беспрецедентным событием.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости