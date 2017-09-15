Песков назвал перепалку в Вашингтоне беспрецедентным событием

В Кремле считают, что у Владимира Зеленского нет дипломатических способностей.

В Кремле назвали перепалку лидера киевского режима Владимира Зеленского с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом в Вашингтоне беспрецедентным событием. Соответствующее заявление заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Москве добавили, что произошедшее на рабочей встрече между иностранными политиками продемонстрировала мировой общественности полное отсутствие дипломатических способностей у Владимира Зеленского.

Достаточно беспрецедентное событие, конечно. Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Дональдом Трампом. В ходе беседы в присутствии местных журналистов между сторонами мероприятия возникла перепалка. Лидер США указал иностранному гостю на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую украинскому государству поддержку.

В Кремле ответили на вопрос об "охлаждении" отношений с Турцией.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости