В Кремле ответили на вопрос об "охлаждении" отношений с Турцией

Дмитрий Песков рассказал о контактах на высшем уровне с Анкарой

Отношения между Москвой и Анкарой являются очень разноплановыми и продолжают развиваться. Соответствующее заявление заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле отреагировали на слова корреспондента о том, что есть какое-то "охлаждение" в контактах с иностранным государством. Чиновник добавил, что нельзя говорить о дефиците общения, происходящем на высоком уровне.

Здесь я не могу с вами согласиться. Отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые, они продолжают развиваться....Идет интенсивный диалог, только на прошлой неделе были контакты... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле напомнили, что недавно состоялась встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Турции с коллегами, а также Стамбул посетила с рабочим визитом председатель Совета Фкедерации Валентина Матвиенко.

Песков: Россия хочет выстраивать диалог с США с позиции уважения и взаимной выгоды.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ