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Песков: Россия хочет выстраивать диалог с США с позиции уважения и взаимной выгоды

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По его словам, Россия хочет выстраивать со всеми странами такой диалог.

Россия хочет выстраивать диалог с США с позиции уважения и взаимной выгоды. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, с какой позицией Москве имеет смысл выстраивать диалог с Вашингтоном. Песков отметил, что это касается не только переговоров с США. По его словам, Россия хочет выстраивать со всеми странами диалог с позиции уважения.

Ранее Песков высказался о возможном визите Зеленского в США.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента, россия, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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