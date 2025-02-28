Песков: Россия хочет выстраивать диалог с США с позиции уважения и взаимной выгоды

По его словам, Россия хочет выстраивать со всеми странами такой диалог.

Россия хочет выстраивать диалог с США с позиции уважения и взаимной выгоды. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, с какой позицией Москве имеет смысл выстраивать диалог с Вашингтоном. Песков отметил, что это касается не только переговоров с США. По его словам, Россия хочет выстраивать со всеми странами диалог с позиции уважения.

Ранее Песков высказался о возможном визите Зеленского в США.

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