В Кремле оценили соглашение Украины и США по редкоземельным металлам.

Официальных заявлений от украинских властей рабочего насчет визита лидера киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон и планах подписания между странами соглашения по редкоземельным металлам пока не было. Соответствующее заявление заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 февраля сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Москвы прокомментировал сведения о том, что Украина якобы достигла соглашения с США по сделке по редкоземельным металлам и оно может быть подписано уже в пятницу, 28 февраля.

Скорее всего, конечно, будут попытки как-то наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение или что-то другое, посмотрим.... А что касается заявлений источников и публикаций прессы, то в последнее время так мало всего соответствует действительности... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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