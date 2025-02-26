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В Кремле рассказали о будущей встрече президентов России и США

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Дмитрий Песков прокомментировал выступление пресс-секретаря Белого дома о готовящейся встрече Трампа и Путина.

Относительно личной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет никаких публичных уточнений. Однако у Кремля есть понимание, что мероприятие должно состояться, но перед этим, хорошо подготовлено. Соответствующее заявление заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 февраля сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. В Москве указали СМИ на то, что  в настоящий момент идет поэтапная реализация двусторонних договоренностей, которые достигли главы государств и делегации высокого уровня. Также по линии внешнеполитических ведомств готовятся контакты уровне экспертов.

Так дело дойдет и до подготовки встречи на высшем уровне. Звонок при необходимости всегда может состояться, диалог возобновлен, но в настоящий момент таких планов нет. Планы могут оперативно меняться для решения насущных проблем.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: США нужны редкоземельные металлы, которых много в России.

Фото и видео: Telegram /  РИА Новости

Теги: встреча путина и трампа, дмитрий песков, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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