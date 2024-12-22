Он также отметил, что здесь открываются широкие перспективы для сотрудничества.

Соединенным Штатам нужны редкоземельные металлы, которых много в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли Москва ставить условия Вашингтону перед началом сотрудничества по редкоземельным металлам, официальный представитель Кремля подчеркнул, что у России есть свои планы по разработке стратегических ресурсов. Он также отметил, что здесь открываются широкие перспективы для сотрудничества.

Возможности есть, когда настанет момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН импонируют РФ.

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