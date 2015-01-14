Песков: извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН импонируют РФ

В Кремле приняли к сведению слова, сделанные президентом Сербии после голосования в ГА ООН.

Оперативная реакция сербского политического лидера Александра Вучича из-за случайного принятия Белградом в Организации Объединенных Наций антироссийской резолюции импонирует Москве. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 25 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил, что в Москве понимают, что речь идет о технической ошибке. Таким образом эксперт ответил на вопрос корреспондента новостного агентства ТАСС о том, были ли приняты к сведению изменения со стороны европейского политика.

Безусловно услышали, безусловно приняли. Действительно, случаются технические ошибки. И, конечно, такая оперативная реакция главы государства, она импонирует нам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за антироссийский проект резолюции по Украине, традиционно игнорирующий коренные причины регионального конфликта. За документ проголосовала также и Сербия. Президент Александр Вучич объяснил произошедшее ошибкой. Политик отметил, что республика должна была воздержаться при голосовании. Сербский политический лидер принял вину на себя и извинился перед согражданами за произошедшее.

Песков: США сейчас демонстрируют сбалансированную позицию по Украине.

Фото и видео: Telegram / ТАСС