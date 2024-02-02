В Кремле оценили голосование по американской резолюции в СБ ООН.

В американской администрации при республиканце Дональде Трампе сейчас демонстрируют сбалансированную позицию по поводу украинского кризиса. Такое заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 24 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля упомянул, что позиция Вашингтона сейчас более сбалансирована, чем у европейских государств. В Москве уверены, что это говорит о реальном стремлении Белого дома разрешить конфликт мирным путем.

Мы видим, что США занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта вокруг Украины. Мы, безусловно, это приветствуем. Мы считаем, что такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в понедельник, 24 февраля Совет Безопасности при Всемирной организации проголосовал за американскую резолюцию по региональному конфликту на Украине. Документ был принят в изначальном виде, так как Совбез отклонил как антироссийские поправки от европейских стран, так и предложенные Москвой изменения, направленные на уточнение оценки украинского кризиса. Власти в Вашингтоне воздержались от голосования по всем поправкам.

Песков рассказал, доверяет ли Путин США.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ