Эксперты прокомментировали разговор Путина с Макроном

Стороны обсудили коронавирус и гарантии российской безопасности.

В минувшую пятницу, 28 января, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что его стоит рассматривать не только как часть франко-русских отношений, но и в более широком контексте.

В январе в Москву приезжала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Теперь в российскую столицу ждут главу британского МИД Лиз Трасс. Эксперты считают, что такое оживление контактов может означать, что европейцы не хотят, чтобы США говорили за них с Кремлем, а хотят общаться с Россией напрямую.

Таким образом, тот самый подрыв западного единства, в стремлении к которому традиционно обвиняют Москву, вполне успешно происходит. И характерно, что происходит он именно на фоне невиданного обострения отношений, то есть по инициативе Запада. отметили эксперты.

Ранее Макрон заявил, что политика ЕС в отношениях с РФ не должна строиться только на санкциях.

Фото: сайт президента РФ