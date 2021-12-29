Макрон: политика ЕС в отношениях с РФ не должна строиться только на санкциях

Париж призывает ЕС к диалогу с Москвой.

Французский президент Эмманюэль Макрон считает, что политика Евросоюза в отношениях с РФ не должна строиться только на санкциях. Такое мнение глава государства сделал во время выступления на заседании Европарламента в Страсбурге. Политик выступил с речью, посвященной председательству парижа в ЕС. По словам спикера, он вместе с бывшим немецким канцлером Ангелой Меркель сожалеет о том, что ЕС не прислушался к совету вступить в диалог с Москвой.

Вместе мы пытались побудить к восстановлению диалога Европы с Россией, но к нам не прислушались. Я об этом сожалею. Но когда я смотрю на наш импорт нефти и газа, я вижу, что мы не являемся независимыми от России. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Во Франции уточнили, что санкционная политика преобладает в Евросоюзе с 2014 года. Однако в отношении России странам следует вести полную повестку для переговоров. В связи с этой ситуацией Макрон предложил организовать новый порядок в области коллективной безопасности и стабильности. Париж инициирует формирование новых условий по суверенитету и большую независимость от РФ.

Макрон объявил о планах Франции представить реформу Шенгенской зоны.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24