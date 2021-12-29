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Макрон объявил о планах Франции представить реформу Шенгенской зоны
Сегодня, 15:20
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Макрон объявил о планах Франции представить реформу Шенгенской зоны

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Глава Франции отметил проблему миграционного кризиса.

Эмманюэль Макрон объявил о планах Франции представить реформу Шенгенской зоны. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на заседании Европейского парламента. Политик представил программу Парижа, который председательствует в текущем году в ЕС. Торжественное мероприятие состоялось в Страсбурге.

Французское председательство предложит реформу Шенгенского пространства.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Лидер страны объяснил такое решение по реформированию соглашения необходимостью укрепления внешних границ Евросоюза, а также обострением миграционного кризиса.

Макрон анонсировал предложения по гарантиям безопасности.

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Теги: миграционный кризис, франция, шенген, шенгенская зона, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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