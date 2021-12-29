Эмманюэль Макрон объявил о планах Франции представить реформу Шенгенской зоны. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на заседании Европейского парламента. Политик представил программу Парижа, который председательствует в текущем году в ЕС. Торжественное мероприятие состоялось в Страсбурге.
Французское председательство предложит реформу Шенгенского пространства.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Лидер страны объяснил такое решение по реформированию соглашения необходимостью укрепления внешних границ Евросоюза, а также обострением миграционного кризиса.
Макрон анонсировал предложения по гарантиям безопасности.
Фото и видео:
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все