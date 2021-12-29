Макрон анонсировал предложения по гарантиям безопасности

Французский президент Эмманюэль Макрон анонсировал европейские предложения по вопросам стратегической безопасности и гарантиям. Такое заявление лидер страны сделал в рамках выступления в Европейском парламенте. Он рассказал о приоритетах председательства Парижа в ЕС. По словам политика, предложения Евросоюза будут выработаны в ближайшие недели. Далее они будут рассмотрены руководством НАТО, после чего направятся на обсуждения с РФ.
Мы должны их выработать между европейцами, разделить их с нашими союзниками в рамках НАТО, а затем предложить их для переговоров с Россией.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Напомним, что Москва в конце 2021 года разместила в открытом доступе проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, РФ рассчитывает на то, что Североатлантический военный альянс откажется от распространения на Восточный фланг и присоединения постсоветских республик.
Столтенберг назвал позитивным сигналом решение России участвовать в переговорах с НАТО.
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