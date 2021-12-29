По его словам, в текущей ситуации "очень важно начать диалог". Страны НАТО намерены выслушать озабоченность России по вопросам безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал позитивным сигналом решение России участвовать в переговорах с НАТО. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 7 января.

По его словам, в текущей ситуации "очень важно начать диалог". Страны НАТО намерены выслушать озабоченность России по вопросам безопасности. Также в процессе пройдут консультации с Украиной, Грузией и Молдавией.

В беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий сказал, что в НАТО наблюдается разобщенность подходов к выстраиванию отношений с Россией. По мнению эксперта, там не желают вести равноправный диалог с Москвой. В словах Столтенберга "ничего нового нет". Быстрицкий подчеркнул, что в них отсутствует радикальная новизна или обострение. А вот разлад, напротив, доминирует. Так, например, он наблюдается в Германии и Франции.

Напомним, что 12-13 января состоится первое за 2,5 года заседание Совета Россия – НАТО. Россия настаивает, чтобы альянс отказался от действий по втягиванию в НАТО Украины и Грузии. Не исключено, что в будущем эти страны могут стать членами альянса.

Ранее мы сообщили, что Макрон в ближайшие дни планирует переговоры с Путиным.

Видео: YouTube / NATO News