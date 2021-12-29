Макрон в ближайшие дни планирует переговоры с Путиным

Он сказал, что Франция должна вести диалог с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что планирует провести переговоры с главой России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

По словам Макрона, Франция продолжает вести диалог с Россией. В последние недели было проведено уже два длинных телефонных раговора Макрона с Путинм.

И будут еще в ближайшие дни. Эммануэль Макрон, президент Франции

Кроме того, французский лидер приветствовал диалог между Россией и США по Украине.

Ранее президент франции Эммануэль Макрон заявил, что верит в окончание пандемии коронавируса в 2022 году.

Видео: European Comission