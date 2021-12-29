Макрон в ближайшие дни планирует переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что планирует провести переговоры с главой России Владимиром Путиным в ближайшие дни.
По словам Макрона, Франция продолжает вести диалог с Россией. В последние недели было проведено уже два длинных телефонных раговора Макрона с Путинм.
И будут еще в ближайшие дни.
Эммануэль Макрон, президент Франции
Кроме того, французский лидер приветствовал диалог между Россией и США по Украине.
Ранее президент франции Эммануэль Макрон заявил, что верит в окончание пандемии коронавируса в 2022 году.
Видео: European Comission
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