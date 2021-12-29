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Макрон в ближайшие дни планирует переговоры с Путиным

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Он сказал, что Франция должна вести диалог с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон  на совместной пресс-конференции в Париже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что планирует провести переговоры с главой России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

По словам Макрона, Франция продолжает вести диалог с Россией. В последние недели было проведено уже два длинных телефонных раговора Макрона с Путинм.

И будут еще в ближайшие дни. 

Эммануэль Макрон, президент Франции

Кроме того, французский лидер приветствовал диалог между Россией и США по Украине.

Ранее президент франции Эммануэль Макрон заявил, что верит в окончание пандемии коронавируса в 2022 году. 

Видео: European Comission 

Теги: переговоры макрона и путина, эммануэль макрон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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