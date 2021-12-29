Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году

Во Франции рассказали о надежде прекращения пандемии.

Французский президент Эмманюэль Макрон верит в окончание пандемии коронавирусной инфекции в 2022 году. Глава государства рассчитывает на то, что в следующем году завершится массовое распространение ковида. С таким напутствием политик выступил в новогоднем обращении к нации.

Я оптимистично смотрю на 2022 год… Возможно, 2022 год станет концом эпидемии. Я хочу верить в это вместе с вами. В нашей стране мы организуем кампанию ревакцинации как следует, чтобы приручить вирус. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Одновременно с этими словами макрон предостерег население Франции. Он считает, что грядущие недели будут трудными из-за роста заболеваемости COVID-19.

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Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron



