Заседание Совета Россия – НАТО состоится 12 января

Йенс Столтенберг подчеркнул, что любой диалог с Россией должен проходить на взаимовыгодной основе, с учетом консультаций с партнерами альянса.

В среду, 12 января, состоятся переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя военного блока.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию о проведении заседания. Он подчеркнул, что любой диалог с Россией должен проходить на взаимовыгодной основе, с учетом консультаций с партнерами альянса. Они должны учитывать обеспокоенность НАТО по поводу действий Москвы.

Напомним, что в декабре 2021 года Йенс Столтенберг утверждал, что альянс обсуждает с Москвой проведение заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе. Он не уточнял, когда именно состоится эта встреча. Помощник президента РФ Юрий Ушаков утверждал, что стороны проведут переговоры в Брюсселе.

Ранее мы сообщили, что премьер-министр Финляндии заявила о праве страны вступить в НАТО.

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