Премьер-министр Финляндии заявила о праве страны вступить в НАТО

Однако некоторые эксперты считают, что подобные заявления всерьез воспринимать не надо.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна оставляет за собой право подать заявку на членство в НАТО. Она отметила, что иметь такую возможность необходимо на фоне усиления военного сотрудничества Хельсинки с Европейским Союзом. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Мы должны дорожить свободой выбора и воспринимать это как реальную возможность. Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев рассказал "РИА Новости", что что это пока лишь риторика и не стоит такие заявления воспринимать всерьез. Он отметил, что для Финляндии нет серьезной потребности в членстве в НАТО.

Ранее мы писали, что в Эстонии положительно оценили решение Финляндии купить истребители F-35.

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