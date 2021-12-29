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Премьер-министр Финляндии заявила о праве страны вступить в НАТО
Сегодня, 10:03
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Премьер-министр Финляндии заявила о праве страны вступить в НАТО

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Однако некоторые эксперты считают, что подобные заявления всерьез воспринимать не надо.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна оставляет за собой право подать заявку на членство в НАТО. Она отметила, что иметь такую возможность необходимо на фоне усиления военного сотрудничества Хельсинки с Европейским Союзом. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Мы должны дорожить свободой выбора и воспринимать это как реальную возможность. 

Санна Марин, премьер-министр Финляндии 

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев рассказал "РИА Новости", что что это пока лишь риторика и не стоит такие заявления воспринимать всерьез. Он отметил, что для Финляндии нет серьезной потребности в членстве в НАТО.

Ранее мы писали, что в Эстонии положительно оценили решение Финляндии купить истребители F-35. 

Фото: pixabay 

Теги: возможность вступления в нато, европейский союз, финляндия вступление в нато
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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