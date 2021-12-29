Премьер-министр Финляндии заявила о праве страны вступить в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна оставляет за собой право подать заявку на членство в НАТО. Она отметила, что иметь такую возможность необходимо на фоне усиления военного сотрудничества Хельсинки с Европейским Союзом. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
Мы должны дорожить свободой выбора и воспринимать это как реальную возможность.
Санна Марин, премьер-министр Финляндии
Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев рассказал "РИА Новости", что что это пока лишь риторика и не стоит такие заявления воспринимать всерьез. Он отметил, что для Финляндии нет серьезной потребности в членстве в НАТО.
Ранее мы писали, что в Эстонии положительно оценили решение Финляндии купить истребители F-35.
Фото: pixabay
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