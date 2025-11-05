В Греции прогнозируют вступление новой страны в Европейский Союз

Это может произойти во второй половине 2027 года.

Одна страна может примкнуть к Европейскому Союзу в конце следующего года. Такое предположение выдвинул министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico. При этом о какой именно стране идет речь, политик не уточняет.

Последней страной, официально вошедшей в состав Евросоюза, стала Хорватия. Это событие произошло 1 июля 2013 года, когда государство стало 28-м членом ЕС. До этого последним крупным расширением ЕС было принятие в 2007 году Болгарии и Румынии.

Отметим, что процесс вступления в ЕС сложен: для этого страна должна соответствовать Копенгагенским критериям: иметь стабильные демократические институты, верховенство закона и уважение прав человека, а также функционирующую рыночную экономику. Также принять всё законодательство Европейского союза – это десятки тысяч страниц правил, начиная от торговли и заканчивая экологией и безопасностью продуктов. И в финале получить единогласное одобрение всех действующих стран-членов.

