Маткапитал Петербурга сможет покрыть траты на замену окон, дверей и ремонт лоджий

Законопроект расширения регионального материнского капитала рассматривают в ЗакСе.

На рассмотрение депутатов петербургского парламента вынесен законопроект о расширении сферы применения регионального маткапитала. Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер Законодательного Собрания Северной столицы Александр Бельский.

В частности, рассматривается возможность покрытия выплатами из маткапитала ремонтных работ: по изготовлению, доставке и установке окон, выходных дверей, остеклению балконов и лоджий в квартирах на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кто-то скажет, что это детали, но для больших семей мелочей не существует. А нередко они и вовсе имеют первостепенное значение. Поэтому депутаты шаг за шагом отрабатывают пожелания многодетных, расширяя сферу применения регионального маткапитала. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Председатель ЗакСа добавил, что за последние 2 года удалось узаконить возможность траты материнского капитала на газификацию частного дома, строительства и ремонта таунхаусов, а также для оплаты других строительных, образовательных и медицинских услуг.

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Фото: PxHere