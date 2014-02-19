Новогодний "Подорожник" в уникальном дизайне начнут продавать в Петербурге 28 декабря

Это уже четвёртый выпуск уникальных проездных в рамках серии, посвящённой теме семьи в России.

В преддверии Нового года будет выпущен уникальный "Подорожник". Его дизайн представлен в двух версиях, отражающих атмосферу празднования Нового года, которое традиционно отмечают в России ночью 1 января.

Лимитированный тираж составляет 100 тысяч экземпляров, по 50 тысяч штук каждого дизайна. Это уже четвёртый выпуск уникальных билетов в рамках серии, посвящённой теме семьи в России.

Продажи начнутся рано утром 28 декабря в кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок". Директор ГКУ "Организатор перевозок" Денис Усанов отметил, что новогодний "Подорожник" остаётся одним из наиболее популярных способов оплаты проезда в Санкт-Петербурге, ведь за ним совершён огромный объём поездок – более 600 миллионов. В 2024 году было реализовано почти 2 миллиона карт, а с января 2024 года – более 700 тысяч карт.

Александр Беглов подчеркнул, что новогодний выпуск "Подорожника" символизирует завершение Года семьи и начало нового национального проекта "Семья", который стартует в 2025 году по инициативе президента России.

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Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха