В Петербурге региональный маткапитал разрешили тратить на капремонт дома

Средства можно будет расходовать на реконструкцию или капитальный ремонт дома.

В Санкт-Петербурге продолжают расширять возможности для траты регионального материнского капитала. Деньги можно будет направить на реконструкцию или капитальный ремонт жилого дома блокированной застройки.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, речь идёт о строениях, которые имеют хотя бы одну общую стену с другим жилым домом. Также региональный маткапитал разрешили направлять на платные медицинские стоматологические и офтальмологические услуги.

Ранее Piter.TV сообщал, что названы сроки окончания ремонта на Свердловской набережной в Петербурге.

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