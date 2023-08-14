В 2025 году в Петербурге планируют расселить более 2 тыс. коммунальных квартир

На программу расселения в городском бюджете на 3 года выделено по 1,8 млрд рублей.

В следующем году петербургское правительство планирует расселить более 2 тыс. коммунальных квартир. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на председателя Жилищного комитета города Дениса Удода.

Отмечается, что на программу расселения в бюджете Северной столицы на 3 года выделено по 1,8 млрд рублей. А в 2024 году на эти цели направили 3,9 млрд рублей.

Депутат от партии "Яблоко" в городском парламенте Ольга Штанникова сообщила, что в этом году расселили 1,1 тыс. квартир.

Мы считаем, что параметры, заложенные в проекте бюджета, недостаточные. Полагаем, что процесс расселения при таком финансировании будет растянут на 60 лет. Ольга Штанникова, депутат от партии "Яблоко" в парламенте Петербурга

Также депутат от фракции "Единая Россия" Наталия Астахова напомнила про пожар, произошедший в "коммуналке" на 5-й Советской улице, и подчеркнула, что эта проблема в Петербурге очень острая.

Ранее мы рассказывали о том, что к маю выплаты на расселение "коммуналок" получили более 650 семей.

Фото: Piter.TV