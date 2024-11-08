Смертельный пожар на 5-й Советской улице обернулся уголовным делом

Выяснилось, что погибли четыре человека.

После смерти четырех человек при пожаре в Центральном районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, рано утром 8 ноября в коммунальной квартире дома на улице 5-й Советской произошел пожар. По предварительным данным, в результате происшествия ушли из жизни четверо, один из них несовершеннолетний. Ранее было известно об одном погибшем.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Назначен комплекс необходимых экспертиз. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Кроме того, все причины и обстоятельства пожара устанавливает прокуратура Центрального района.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга