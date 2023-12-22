Выплаты на расселение коммуналок получили более 650 семей в 2024 году

Такие выплаты могут получить собственники и наниматели комнат в коммунальных квартирах, состоящие на жилищном учете, а также их семьи.

В 2024 году 652 семьи в Петербурге получили социальные выплаты на расселение коммунальных квартир на общую сумму 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Смольного.

Такие выплаты могут получить собственники и наниматели комнат в коммунальных квартирах, состоящие на жилищном учете, а также их семьи. При этом квартира должна быть включена в специальный Перечень коммунальных квартир, подлежащих расселению.

Перечень формируется жилищным отделом администрации района, где расположена коммунальная квартира, при условии достижения договоренности между всеми ее жильцами о расселении.

В 2024 году размер социальной выплаты составляет 1,19 млн рублей на каждого заявителя в составе семьи или 2,18 млн рублей на одиноко проживающего заявителя. заявителя. Средний размер выплаты на семью в 2024 году составил 2,5 млн рублей. Срок реализации свидетельства – 12 месяцев.

Фото: Piter.TV