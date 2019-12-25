Следствие раскрыло схему финансовой пирамиды уроженца Ленинграда

Перед судом предстанет местный житель, который за 4 года нажился на 122-х людях.

В петербургском ГСУ СКР завершено расследование дела об организации системы финансовой пирамида в отношении уроженца Ленинграда. Мужчина обвиняется в том, что с 2016-го по 2020-й годы руками сотрудников организованного им Кредитно-потребительского кооператива обманул 122 человека, – следует из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Согласно собранным в следствии доказательствам, свою мошенническую схему обвиняемый начал претворять в жизнь еще в 2015-м году, когда передал своим подчиненным указание о заключении договоров с пайщиками о передаче личных сбережений под предлогом скорого их возврата с процентами.

Затем, с 2016 по 2020 годы неосведомленные о преступном умысле фигуранта сотрудники КПК заключали с пайщиками договоры о передаче личных сбережений, получали у них деньги и передавали обвиняемому. Последний денежные средства в кассу кооператива не помещал и не использовал для ведения финансовой деятельности, а распоряжался полученными деньгами по своему усмотрению. В результате преступной деятельности фигуранта гражданам причинён ущерб на общую сумму более 77 миллионов рублей. Пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Потерпевшими от действий обвиняемого признаны 122 человека, заключившие договор с сотрудниками Кредитно-потребительского кооператива. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали, что пенсионер с Моравского переулка передал курьеру мошенников 12 млн. рублей.

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