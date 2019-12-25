Пенсионер с Моравского переулка передал 12 млн рублей курьеру мошенников

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

В среду, 30 октября, в полицию Фрунзенского района позвонил 69-летний мужчина, проживающий в доме 3 корпуса 2 по Морскому переулку.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчина заявил, что двое суток назад, попавшись на удочку телефонных мошенников, передал незнакомому курьеру 12 млн рублей, полагая, что помогает правоохранительным органам поймать злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Правоохранительными органами принимаются меры по выявлению и задержанию виновных.